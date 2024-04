O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Daniel Hagari, confirmou em comunicado citado pelo The Times of Israel que dezenas de drones lançados do Irão estão a ir em direção a Israel.

Segundo o militar, a Força Aérea Israelita está a rastrear os drones, que deverão levar várias horas a entrar no país. Entretanto, a Guarda Iraniana confirmou o ataque em andamento contra Israel.

Amos Yadlin, ex-chefe da inteligência militar das FDI, frisa que os drones carregam uma ogiva de 20 quilogramas, contra a qual “o mais simples abrigo antiaéreo” pode proteger. Além disso, refere que se dirigem apenas para alvos militares.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, assegurou este sábado, antes do anúncio do exército sobre o ataque iraniano, que Israel está "preparado" para enfrentar um "ataque direto do Irão".

"Estamos preparados para qualquer cenário, tanto em defesa quanto em ataque", afirmou Netanyahu num discurso na televisão, acrescentando que Israel conta com o apoio dos Estados Unidos e "de muitos outros países".

O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, afirmou hoje que Israel aumentou as suas capacidades de defesa e ofensivas contra a possibilidade de "um ataque planeado pelo Irão e pelos seus representantes contra o Estado de Israel".

Este anúncio surge horas depois de a Guarda Revolucionária Iraniana ter sequestrado hoje um navio no Golfo Pérsico ligado à empresa Zodiac Maritime, de bandeira portuguesa, propriedade de um bilionário israelita.

As tensões entre os dois países subiram nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, a 1 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.