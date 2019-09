Nascido em Leszno, na Polónia, em 1944, Lindbergh colaborou com várias revistas ao longo da sua carreira. Entre elas estão a Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar e The New Yorker.

Estava ligado a muitas campanhas publicitárias, incluindo diversas edições do famoso calendário Pirelli, a última delas de 2017.

"Considerado um pioneiro na sua arte, soube redefinir a fotografia de moda contemporânea e os seus parâmetros de beleza, enaltecendo as mulheres de todas as idades", afirma um comunicado da família, que não revela o local nem as circunstâncias da morte, que aconteceu na terça-feira.

Na conta do fotógrafo no Instagram, uma mensagem anuncia a morte do artista com uma foto em preto e branco de um estúdio vazio.

Aos 74 anos, Lindbergh permanecia ativo e recentemente tinha fotografado a cantora Rosalía para a revista Vogue espanhola.

O fotógrafo também participou na edição britânica de setembro da mesma publicação, um número coordenado por Meghan Markle e na qual fotografou várias celebridades, da atriz Salma Hayek até à jovem sueca defensora do meio ambiente Greta Thunberg.

"Retoco muito pouco as minhas imagens, não quero deformar nem massacrar as mulheres", explicou há alguns anos o fotógrafo, fascinado pela "geografia" dos rostos, frente a um auditório cheio de estudantes.

Lindbergh ganhou fama nos anos 1990, quando modelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou Kate Moss se tornaram figuras que ultrapassaram os limites do mundo da moda.