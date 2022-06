O homem foi preso e acusado este domingo, dois dias depois de cerca de 20 pessoas terem relatado ataques com agulhas na noite de sexta-feira durante um espetáculo televisionado em Toulon.

Uma mulher foi hospitalizada e a polícia precisou de intervir devido ao pânico gerado por estes ataques. O homem, que foi identificado por duas mulheres, foi acusado de agressão premeditada com violência, segundo os promotores do MP francês. O detido nega as acusações.

Desde o início do ano, houve pelo menos 100 incidentes semelhantes em todo o país, com jovens a alegar terem sido feridos com agulhas em discotecas e festivais de música.

Outros novos ataques parecidos ocorreram no último fim de semana em dois festivais de música. Seis adolescentes, de 17 e 18 anos, relataram terem sofrido perfurações nas mãos e/ou braços, durante um festival em Belfort, no leste da França.

Outras sete pessoas indicaram ter sofrido ferimentos com agulhas no festival Vic-Fezensac, no sudoeste do país, onde um indivíduo foi preso, segundo o procurador regional Jacques-Edouard Andrault.

A maioria das vítimas desde o início do ano são mulheres jovens, que muitas vezes sofreram náuseas, vertigens ou dores fortes após os ataques.