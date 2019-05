Emmanuel Macron também almoçará com vários chefes de Estado e Governo em Bruxelas na terça-feira, manterá conversações com os primeiros-ministros do grupo Visegrado (Eslováquia, República Checa, Polónia, Hungria) e depois com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e a chanceler alemã, Angela Merkel, antes do jantar informal dos 28, que terá início às 17:00 (em Lisboa) na terça-feira.

Nos últimos dias, Emmanuel Macron recebeu o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, e o primeiro-ministro português, António Costa.

Emmanuel Macron também telefonou à chanceler Angela Merkel no domingo.