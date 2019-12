Com ele estava uma mulher guineense que não falava português e cujo passaporte estava “apreendido” pelo suspeito, desconfiando as autoridades do crime de tráfico de ser humano, que está agora a ser investigado.

A fonte do SEF explicou à agência Lusa que o funcionário consular na Guiné emitia vistos “com nomes de pessoas que não levantavam quaisquer suspeitas”, depois anulava-os no registo, emitia vistos em branco e vendia-os, tornando-os “válidos mas preenchidos de forma fraudulenta”.

Pelo menos sete iranianos deram entrada na Alemanha com estes vistos, disse a fonte.

Segundo o SEF, foi precisamente na Alemanha que a investigação, desenvolvida ao longo do último ano, teve origem, numa informação proveniente das autoridades alemãs, relativa a estes sete cidadãos iranianos detetados no aeroporto de Frankfurt, titulares de vistos portugueses apostos nos passaportes e relativamente aos quais existiam suspeitas de terem sido obtidos fraudulentamente”.

No decurso do inquérito foi identificado o responsável pelo processamento de todos aqueles vistos, que foi detido em território nacional e ficou em prisão preventiva depois de ter sido ouvido em primeiro interrogatório judicial.

Durante a investigação, foram ainda identificadas 209 vinhetas de visto processadas pelo suspeito desde 2012, “que desapareceram, e sobre as quais subsistem fortes indícios de que também possam ter sido vendidas”.

Durante a operação, intitulada “Visa Branco”, foi apreendida “abundante prova dos crimes identificados.

A operação envolveu 20 inspetores do SEF e uma equipa multidisciplinar especializada – SOS tráfico – na realização de buscas à secção consular da Embaixada de Portugal na Guiné Bissau e à residência do suspeito em território nacional.

O SEF realizou a operação sob coordenação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, em colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros.