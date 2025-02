A comemoração começou na América, com uma personagem ficcional, Leslie Knope, a personagem principal da série de comédia Parks and Recreation, que cria o Galentine's Day, para brincar com a palavra Valentine (Valentim), e girlfriends (amigas).

A partir daí, muitas mulheres começaram a adotar a tradição e todos os anos, na noite de dia 13 para 14 de fevereiro, organizam uma festa de pijama, com presentes, música, filmes e outras atividades.

A BBC falou com Paris Amy Morgan, uma jovem galesa de 20 anos, que preparou uma noite de "pintar e beber" no seu salão de beleza. O objetivo é "juntar mulheres locais, da sua cidade". Na verdade, para as amigas, este dia pode ser celebrado a qualquer altura e é apenas "uma boa desculpa para fazer atividades de que gostamos com amigas".

Paris Morgan quis criar um ambiente exclusivo ao gosto das suas convidadas mulheres, de forma a se sentirem confortáveis para participar e inclusive fazer novas amigas. A BBC descreve um cenário de convivência e amizade, em que, enquanto bebiam e petiscavam, as 15 mulheres pintavam copos de vinho.

O evento foi divulgado nas redes sociais e esgotou numa hora. Paris Morgan acredita que não existem atividades semelhantes a acontecer em Merthyr Tydfil, no País de Gales, onde vive.

"É difícil fazer amigas quando passamos os vinte anos e ficamos mais velhas, e, por isso, estas atividades são cada vez mais importantes para permitir e incentivar que estas mulheres conheçam pessoas novas e criem laços entre si".

O Dia das Amigas, celebrado no São Valentim, é uma oportunidade para as mulheres "dedicarem tempo a si mesmas e às suas amizades", conclui. E refere que este evento foi um ponto de partida para, no futuro, planear mais atividades com vista à celebração da mulher e da feminilidade, combatendo sintomas de isolamento e depressão.

A saúde mental nas mulheres

Vários estudos referem maiores dificuldades para as mulheres no que concerne a doença mental, por fatores como a menopausa, o parto, a carga hormonal, o isolamento, pressão social, religiosa, entre outros.

Contactos de apoio à saúde mental OLHAR - Associação pela prevenção e apoio à Saúde Mental:

21 797 1805

SOS VOZ AMIGA

Horário: Diariamente das 15:30 às 00:30

Contacto Telefónico: 213 544 545 | 912 802 669 | 963 524 660

CONVERSA AMIGA

Horário: 15:00 – 22:00

Contacto Telefónico: 808 237 327 | 210 027 159

VOZES AMIGAS DE ESPERANÇA DE PORTUGAL

Horário: 16:00 – 22:00

Contacto Telefónico: 222 030 707

TELEFONE DA AMIZADE

Horário: 16:00 – 23:00

Contacto Telefónico: 222 080 707

VOZ DE APOIO

Horário: 21:00 – 24:00

Contacto Telefónico: 225 506 070

800 202 148

Saúde24

O serviço de aconselhamento psicológico está integrado na linha telefónica do SNS 24, pretende dar apoio às preocupações e desafios psicológicos dos utentes e profissionais de saúde (que se encontrem a prestar cuidados de saúde).

808242424

O estigma da menstruação é discutido pelo Expresso, que destaca a falta de informação sobre o sistema reprodutor da mulher, as diferenças hormonais e a menstruação. Também a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, desenvolveu um estudo sobre os impactos negativos da solidão sobre os hábitos alimentares e a saúde mental das mulheres, que prova a mesmo ideia.

Com a pandemia, esses resultados pioraram, chegando-se à conclusão que as mulheres são mais propensas a sofrerem transtornos mentais do que os homens, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A ansiedade, depressão, bipolaridade e os transtornos alimentares surgem como os sintomas mais comuns, destacados pelo Instituto Nacional de Saúde Mental.

*Edição por Ana Maria Pimentel