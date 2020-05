Numa altura em que viajar saiu forçosamente dos planos de muita gente, a associação Gap Year Portugal, dedicada a promover o conceito do ano sabático, quer, sem comprometer a segurança dos demais, ajudar a tirar os pés do chão e a sonhar mais alto.

"A Conversar É Que Os Gappers se Entendem" é uma iniciativa composta por quatro talks direcionadas para quem está a pensar em fazer um gap year. O acesso às conversas faz-se via online, pela plataforma Zoom, de forma gratuita — as inscrições podem ser feitas aqui. O objetivo passa por "dotar os jovens com ferramentas e dicas que lhes permitam tirar o maior partido das suas viagens futuras", lê-se no comunicado enviado às redações.

“A situação atual em que vivemos trocou-nos as voltas e mergulhámos num momento de incertezas, mas também de uma série de certezas. Haverá melhor momento para colocarmos a nossa vida em perspetiva e refletir sobre o nosso futuro?”, questiona Leonor Jacob, membro da direção e responsável pelo projeto.

A primeira talk aconteceu esta quarta-feira, mas as conversas semanais vão continuar até ao dia três de junho. A primeira conversa abordou um dos tópicos que mais dor de cabeça traz aos gappers: a poupança necessária para realizar um ano sabático. As restantes vão abordar temas que vão desde a saúde e segurança em viagem, como fazer um gap year em Portugal e ainda a como incluir o gap year no CV de forma abrir oportunidades para o futuro profissional.

As conversas podem ser o guia perfeito para os interessados em parar um ano e até para a fruição de ideias para o Concurso Gap Year Portugal que concede uma bolsa para a realização de um gap year até 6.500 euros e que, devido à atual situação de pandemia mundial, alargou o prazo limite de submissão de candidaturas até ao dia sete de julho.