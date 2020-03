O enclave palestiniano, com condições de saúde precárias e uma economia arruinada pelo bloqueio imposto por Israel desde 2007, ainda não registou casos positivos do novo coronavírus.

Segundo os dados oficiais, Israel tem mais de meio milhar de contagiados, o território palestiniano ocupado da Cisjordânia tem perto de 50 e o Egito regista quase 200 casos.

As autoridades de saúde da Faixa de Gaza, governada pelo movimento radical Hamas, ativaram rigorosas medidas de prevenção para conter a doença e evitar a sua propagação entre os dois milhões de habitantes do território com grande densidade demográfica.

O porta-voz do Ministério da Saúde local, Ashraf al-Qedra, disse que as principais vias por onde poderia entrar o vírus são as passagens fronteiriças de Erez (com Israel) e Rafah (com a península egípcia do Sinai).