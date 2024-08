Um homem, de 35 anos, foi detido pela GNR, no concelho de Cuba, distrito de Beja, por suspeitas de violência doméstica, devassa da vida privada e extorsão à namorada, de 34 anos, foi hoje anunciado.

Em comunicado à Lusa, a Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou que o homem foi detido através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), com o apoio do Posto Territorial de Vidigueira, no sábado, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

“Os militares da Guarda realizaram diligências que permitiram apurar que o suspeito exercia violência física e ameaças de morte sobre a vítima, sua namorada, de 34 anos, causando-lhe medo e inquietação”, lê-se no comunicado.

Além de deter o indivíduo, a GNR realizou buscas domiciliárias, apreendendo material informático.

O suspeito foi presente no Tribunal Judicial de Cuba, que lhe decretou a medida de coação de prisão domiciliária.

“A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva”, lembrou a força de segurança.