Três homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 28 anos, foram detidos, pelo Comando Territorial da GNR de Coimbra, através do Serviço de Proteção da Natureza Ambiental (SEPNA) do Destacamento Territorial de Montemor-o-Velho, no âmbito de uma ação de fiscalização à pesca ilegal de meixão, informa a GNR num comunicado.

Os militares da GNR detetaram que os suspeitos estavam no leito do rio a “retirar uma rede ilegal utilizada para a captura de meixão”.

No decorrer da ação foi possível constatar que os “indivíduos já tinham na sua posse uma caixa que continha meixão capturado”, acrescenta aquela força policial na mesma nota.

A fiscalização resultou na apreensão de 37 gramas de pescado, que foi devolvido ao seu habitat natural, uma catana e diverso material destinado à captura daquela espécie.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Soure para aplicação das medidas de coação.

A GNR lembra que o meixão é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução em razão da pesca ilegal, impedindo o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie.

O valor do meixão, no mercado final, ou seja, em países europeus e asiáticos, varia consoante os meses e pode alcançar um valor de seis mil euros por quilo.