O ensaio final dos exercícios da Royal Air Force decorreram a 25 de abril, no Colégio da RAF em Cranwell.

Numa das imagens (a que está em destaque neste artigo) vê-se Terrance Devey Smith, de 93 anos, (à direita) - que voou na passagem aérea para a Coroação da Rainha Elizabeth II - e o Comandante de Esquadrão Richard (à esquerda) enquanto observam o ensaio final.

No dia 6 de maio, as manobras em que participam aviões do exército, da marinha e da força aérea serão observadas por membros da família real, incluindo o Rei e a Rainha, do balcão do Palácio de Buckingham e irão durar 6 minutos.

A 27 de abril, a banda militar apresentou-se também no Palácio de Buckingham, em Londres, com as novas insígnias, padrões e cores em preparação para a coroação em 6 de maio.