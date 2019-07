"Embora a situação tenha sido contida, o que aconteceu é inaceitável", disse Cuomo, em comunicado enviado hoje à comunicação social.

Cuomo ordenou à Comissão de Serviço Público para realizar uma investigação sobre as causas do apagão e prometeu que todas as partes envolvidas serão responsabilizados para garantir que isso não volte a acontecer.

Em entrevista à ABC7, o governador de Nova Iorque lamentou profundamente o ocorrido e disse que uma situação como esta em uma cidade como Nova Iorque é "uma questão de segurança pública", pelo que ninguém pode aceitar tal situação.

Existem suspeitas de que o apagão foi causado por problemas numa das subestações na parte ocidental de Manhattan, que se espalhou para outras instalações elétricas na cidade, um problema na rede da cidade que não deveria ocorrer.