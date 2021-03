O jornal Times-Union, com sede em Albany — capital do estado e onde o governador tem residência oficial —, cita uma fonte anónima "com conhecimento direto das denúncias" da funcionária, também não identificada.

Segundo a fonte, a cena ocorreu na residência oficial do governador democrata, que ficou sozinho com aquela funcionária, bem mais jovem do que ele, depois de ela lhe pedir ajuda com um problema no telemóvel.

A mulher, que não apresentou queixa formal, também disse que o governador a tocou de forma inadequada noutras ocasiões, acrescentou o jornal.

Questionado pelos meios de comunicação, o governador Andrew Cuomo, de 63 anos, rejeitou a acusação e afirmou "nunca ter feito algo assim", descrevendo a acusação como "dolorosa".

O Times-Union revelou na terça-feira que uma sexta mulher acusou o governador de tocá-la indevidamente no final de 2020, na sua residência oficial em Albany, mas sem dar mais detalhes sobre o caso. Cuomo repetiu que "nunca tocou em ninguém de forma inadequada".

As mulheres que o acusaram anteriormente relataram assédio sexual ou gestos inadequados, mas não afirmaram ter sido tocadas em partes íntimas.

Andrew Cuomo, acusado de assédio sexual, apresentou desculpas no início de março, dizendo que "aprendeu uma importante lição" sobre o seu comportamento com as mulheres, acrescentando que tenciona manter-se no cargo de governador de Nova Iorque. As denúncias levaram a que alguns membros do seu partido, o democrata, tenham pedido a sua demissão.

"Percebi agora que agi de uma maneira que fez algumas pessoas sentirem-se desconfortáveis", disse, durante uma conferência de imprensa. "Foi sem intenção e peço desculpas profundas e verdadeiras por isso", acrescentou.

Cuomo disse que iria "cooperar totalmente" com a procuradora-geral estadual nas investigações às alegações de assédio sexual.

A procuradora-geral Letitia James está a selecionar um escritório de advogados para realizar a investigação às alegações e produzir um relatório, que será tornado público.

Uma antiga assessora, Charlotte Bennett, de 25 anos, disse que Cuomo a interrogou sobre a sua vida sexual e perguntou-lhe se estava aberta a uma relação com um homem mais velho.

Bennett já rejeitou a tentative de desculpa de Cuomo, em que este disse que estava a tentar ser "divertido" e que as suas piadas tinham sido mal interpretadas.

Outra antiga colaboradora de Cuomo, Lindsey Boylan, disse que este tinha comentado a sua aparência de forma inapropriada, beijou-a sem o seu consentimento e que uma vez sugeriu que jogassem ‘strip-poker’, enquanto estavam a bordo do avião propriedade do Estado. Cuomo já negou estas alegações.

Outra mulher, Anna Ruch, disse ao The New York Times que Cuomo pôs-lhe as mãos na sua cara e perguntou se a podia beijar, durante um casamento em setembro de 2019.