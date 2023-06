O Governo irá iniciar a consulta pública do ato de classificação do Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado, esperando-se que possa estar aprovado em Conselho de Ministros logo a seguir ao verão. Seguir-se-á a publicação do programa especial que concretiza o zonamento e regulamento, bem como as medidas de compensação para eventuais perdas na área da pesca.

O anúncio da consulta pública para a criação desta área protegida foi feito pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática, no Dia Mundial do Ambiente, numa sessão pública na Universidade do Algarve, que contou com a participação dos Municípios de Albufeira, Lagoa e Silves.

O Parque Natural Marinho do Recife do Algarve constitui um ecossistema ímpar no continente português, beneficiando de condições naturais que favorecem uma biodiversidade marinha e produtividade únicas, e onde se encontram perto de 900 espécies, muitas com interesse para a conservação e 12 das quais novas para a ciência.

Para este ato de classificação pública agora formalizado foi determinante um processo participativo envolvendo, ao longo de quase três anos, mais de 70 entidades e baseado numa fundamentação científica, assente na investigação da Universidade do Algarve.

Esta iniciativa resultou numa proposta para a criação desta área marinha protegida de interesse comunitário, apresentada pela Fundação Oceano Azul e pelo Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (CCMAR) ao Governo, em maio de 2021. O interesse na criação deste Parque Natural Marinho foi também reconhecido por unanimidade, em Resolução da Assembleia da República, logo em 2021.