Um plano para a intermodalidade da bicicleta nos transportes públicos, a redução no valor das propinas no Ensino Superior, o plano plurianual de Investimentos para o Serviço Nacional de Saúde no valor de 180 milhões de euros, a dispensa de taxas moderadoras com cuidados primários de saúde e o reforço da verba para a agência Lusa (iniciativa igual a outra do PCP) são outras medidas referidas na nota.

Já no que respeita ao processo negocial em sede de especialidade com o PCP, o Governo refere a atualização extraordinária de pensões, a gratuitidade das creches no 1º ciclo e no 2º ciclo a partir do segundo filho, verbas para o programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos, o combate à violência doméstica, a prestação Social de Inclusão, a manutenção do valor da propina máxima do ano anterior para efeitos de elegibilidade das bolsas, a criação do Laboratório Nacional do Medicamento e o prolongamento das tarifas reguladas.

Nas negociações, segundo o executivo, foram também aprovadas propostas provenientes da bancada comunista como o reforço das admissões nas forças e serviços de segurança, um plano de investimentos para a fortaleza de Peniche e para Editorial Ministério da Educação e, ainda, a distribuição de manuais escolares novos no 1º ciclo do Básico.

No que toca às propostas do PAN, o PS votou favoravelmente matérias relacionadas com centros de recolha animal, licença para reestruturação familiar no âmbito do crime de violência doméstica, criação de fluxo específico de resíduo, a taxa de gestão de resíduos, a identificação eletrónica de animais de companhia e o Programa Nacional de Gestão do Sangue do Doente.

O PAN teve ainda medidas viabilizadas como a mobilidade ciclável, o reforço de nutricionistas nas escolas públicas, o alargamento da tarifa social na energia e deduções fiscais para atividades veterinárias.

Segundo o Governo, o PS votou a favor na especialidade de propostas do PEV para o reforço meios humanos conservação da natureza e biodiversidade, o Programa da Eficiência Energética na Administração Pública, a gratuitidade da medicação de emergência adquirida pelos doentes com alergias graves, um projeto para estudo sobre o impacto da poluição luminosa no ambiente, o plano para a recuperação do pinhal de Leiria e o programa de remoção de amianto.

Já da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, a bancada socialista apoiou propostas para reforçar a ação social no ensino superior em função do custo de vida local da universidade, a musealização da Casa do Passal (cerca de 300 mil euros), a melhoria do apoio judiciário para vítimas de violência doméstica e a criação de uma agência ou unidade de missão para o novo Pacto Verde.