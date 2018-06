O Governo anunciou hoje ter disponibilizado mais cinco milhões de euros, no programa Valorizar, para financiar projetos turísticos nas regiões do interior, relacionados com a rota judaica, enoturismo e turismo equestre e militar.

O anúncio de abertura do concurso foi hoje feito pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, no decorrer de uma visita ao concelho de Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, acompanhada do embaixador do Estado de Israel em Portugal, Raphael Gamzou.

“Foi aprovado, na quinta-feira, um concurso especial no âmbito do programa Valorizar, que inclui a rota judaica, enoturismo e o turismo equestre e militar para os territórios do interior”, declarou.

Falando nos Paços do Concelho de Castelo de Vide, numa cerimónia em que foram assinalados os 450 anos da morte de Garcia de Orta, a governante observou que "tem sido grande” a taxa de execução do programa Valorizar desde que foi implementado.

Atualmente, sublinhou, "só já me gera problemas porque a taxa de execução do Valorizar tem sido tão grande que, neste momento, tenho é dificuldade em arranjar forma de responder a tantos pedidos que estão a surgir”.

Em Castelo de Vide, a secretária de Estado adiantou que o destino turístico que “mais está a crescer” este ano em Portugal é o Alentejo, fruto da “redescoberta” que os visitantes estão a fazer da região.

Perante os “bons resultados” que o país atravessa no setor, Ana Mendes Godinho considerou que o próximo desafio do turismo passa por “não parar”.

“O desafio é não pararmos. Esse é que é o grande desafio que está em cima de nós. Estamos com uma dinâmica tão grande que é preciso é continuar”, defendeu.

O presidente do município de Castelo de Vide, António Pita, destacou, por seu turno, o trabalho que tem sido desenvolvido em torno do turismo judaico, bem como o “papel e importância” do judaísmo naquela vila alentejana.

“Hoje é um dia muito importante para Castelo de Vide e para toda a comunidade”, disse.

No decorrer da visita a Castelo de Vide de Raphael Gamzou e de Ana Mendes Godinho, o município inaugurou as obras de requalificação de três artérias, num investimento de 500 mil euros.

A governante inaugurou também a Galeria Garcia de Orta, no edifício das antigas termas, no valor de 300 mil euros.

Ana Mendes Godinho reuniu-se ainda com empresários do setor turístico e visitou a Sinagoga Medieval de Castelo de Vide.