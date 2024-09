O limite total da despesa para 2025 definido pelo Governo vai aumentar 19,3%, para 425,9 mil milhões de euros, segundo o quadro plurianual das despesas públicas, remetido hoje pelo Governo ao parlamento.

Aquele valor total de despesa previsto no documento, a que a Lusa teve acesso, engloba os limites globais de despesa da administração central, segurança social e a gestão da dívida pública.

Retirando deste valor global a parte da dívida pública, e considerando então os limites da despesa para a administração central e segurança social, o valor de despesa pública inscrito pelo Governo para 2025 ascende a 242,8 mil milhões de euros, uma subida de 10,8% face a 2024.

Estes 242,8 mil milhões englobam 161,2 mil milhões de euros na administração central (+4,1%) e 81,7 mil milhões de euros na Segurança Social (+26,8%).

Já do lado da receita total, o quadro contempla um valor semelhante ao do limite da despesa total, de 425,9 mil milhões de euros (subindo 19,3% face a 2024), dos quais 293,8 mil milhões de euros relativos a receita de impostos (acima dos 242,5 mil milhões de euros de 2024).

De referir que a projeção de receitas considera como fontes de financiamento as receitas dos impostos, fundos europeus e uma categoria de 'outras' – cujo valor previsto ascende a 121,6 mil milhões de euros.

Ainda no campo dos limites da despesa apontados para 2025, e considerando apenas a parte relativa à administração central, as áreas que terão maior crescimento percentual face a 2024 serão a juventude e modernização, agricultura e pescas, segurança interna, defesa ou justiça.

Para o horizonte da legislatura, os limites de despesa inscritos no quadro plurianual da administração central e segurança social (ou seja, excluindo a parte da gestão da dívida pública) contemplam uma queda de 0,8% em 2026, para os 240,8 mil milhões de euros.

Nos anos seguintes, ou seja, 2027 e 2028, os limites considerados apontam para subidas homólogas de 2,3% e 2,1%, respetivamente.

Do lado das receitas de impostos prevê-se uma subida contínua até ao final do horizonte projetado.

A entrega do quadro plurianual de despesa pública era uma das exigências do PS para as negociações do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), tendo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmado na quinta-feira que o documento chegaria, o mais tardar, hoje ao parlamento.

O Quadro Plurianual das Despesas Públicas (QPDP) é o documento através do qual são estabelecidos, em contabilidade orçamental pública, um limite da despesa total e por missão de base orgânica, para o ano em curso e os quatros anos seguintes, refere a informação disponível no site do Conselho de Finanças Públicas, lembrando que este quadro veio substituir, a partir de 2020, o anterior quadro plurianual de programação orçamental (QPPO).

(Notícia atualizada às 15h07)