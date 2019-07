O decreto-lei governamental aprova o Plano de Oferta Pública de Imóveis para Arrendamento Acessível através da integração do património imobiliário do Estado ou da celebração de protocolos com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), com a inclusão de mais apartamentos ou moradias, neste último caso, localizados igualmente um pouco por todo o país.

"Nada impedirá também que o próprio IHRU possa arrendar diretamente estes imóveis e depois subarrendar a preços mais baixos se o preço definido pelo fundo não é satisfatório do ponto de vista da classe média", continuou o responsável pela tutela.

O executivo socialista aprovou ainda outro decreto-lei que estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios e frações autónomas.

"Aquilo que fizemos foi revogar um regime excecional e temporário para a reabilitação dos edifícios que dispensava uma série de normas técnicas de construção muito importantes. Adotámos um conjunto de novas regras que transformará a reabilitação na regra. Esta mudança de paradigma na nossa construção é muito importante. Precisamos que o país adote a reabilitação como regra e permita substituir uma tendência dos últimos anos de uma não verdadeira reabilitação, que se limita a manter a fachada", afirmou.

O ministro remeteu quaisquer metas de prazos de concretização e do número de fogos que serão disponibilizados para arrendamento no mercado com esta iniciativa para a fase posterior da reconstrução de cada um dos imóveis escolhidos.

"Temos de ser muito cautelosos quando assumimos prazos com os cidadãos porque o pior que acontece na democracia é quando nós não os cumprimos e há uma quebra na relação. Não me quero estar a comprometer com prazos que dependerão da avaliação e dos projetos que os especialistas vão fazer. Sou economista, não sou engenheiro nem arquiteto. Mesmo que fosse, iria ter de aceder aos imóveis, estudá-los, fazer o projeto. Isso é que nos permitirá dizer para um imóvel destes demora ‘x' tempo a fazer, a empreitada demora mais ‘y' tempo a fazer?", justificou.