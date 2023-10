O anúncio foi feito num breve comunicado conjunto, divulgado pela Embaixada da Noruega na rede social X (antigo Twitter), precisando que as negociações vão ser retomadas a partir de terça-feira em Bridgetown, Barbados.

“O Governo da República Bolivariana da Venezuela e a Plataforma Unitária da Venezuela decidiram retomar o processo de diálogo e negociação, facilitado pela Noruega, com o objetivo de chegar a um acordo político, tal como previsto no Memorando de Entendimento assinado na Cidade do México em 13 de agosto de 2021”, referem as partes.

Segundo a imprensa venezuelana, vão ser tema de negociações os direitos políticos, garantias eleitorais para a população, o levantamento das sanções internacionais, o respeito pelo Estado constitucional de direito, a convivência política e social, o abandono da violência e as reparações às vítimas da violência.

Outro foco das discussões será a proteção da economia venezuelana e medidas de proteção social aos venezuelanos.

Em 2021, representantes do Governo e da oposição iniciaram uma nova ronda de negociações, a oitava, no México, sob mediação da Noruega, com a assinatura de um acordo de entendimento.

No documento, ambas delegações manifestam a intenção de chegar a um acordo sobre “as condições necessárias para que se realizem os processos eleitorais consagrados na Constituição (da Venezuela), com todas as garantias, entendendo que é uma necessidade levantar as sanções internacionais” contra Caracas.

Em 07 de setembro de 2021, numa outra ronda de negociações, ambas delegações anunciaram ter assinado dois acordos parciais, sobre a defesa da soberania e a libertação de recursos para enfrentar a crise e a pandemia, incluindo os provenientes de organizações multilaterais.

Em 17 de outubro de 2021 o Governo venezuelano suspendeu as negociações com a oposição que decorriam no México com a mediação da Noruega, após a extradição para os EUA do empresário colombiano Alex Saab, considerado ‘testa-de-ferro’ de Nicolás Maduro, que estava detido em Cabo Verde e foi extraditado para os EUA.

As tentativas de negociações entre o Governo venezuelano e a oposição começaram em abril de 2014, na sequência de grandes protestos contra o regime.