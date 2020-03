No debate em plenário da apreciação parlamentar pedida pelo PSD do decreto-lei em vigor desde dezembro e que altera o anterior regime das PPP, cinco partidos anunciaram a intenção de pedir a cessação de vigência do diploma - PSD, PCP, PAN, PEV e Iniciativa Liberal -, com o CDS-PP a anunciar que “não votará a favor” destes diplomas, mas apenas de alterações ao regime em vigor, o que pode não ser suficiente para travar o ‘chumbo’ do decreto.

No final do debate, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Caldas, apelou a que “se aprofunde a discussão na especialidade”, o que só acontecerá caso as cessações de vigência sejam reprovadas e o debate das alterações propostas por BE e CDS-PP passe, assim, a ser feito em sede de comissão.

“A disponibilidade do Governo é séria e continua, cabe aos deputados refletirem no caminho: melhorar-se o regime jurídico das PPP ou simplesmente voltar atrás a um regime que criou problemas e impediu o desenvolvimento do país”, afirmou.

Em sentido contrário, o deputado do PSD Afonso Oliveira defendeu que será preferível recuar à lei anterior, de 2012, elaborada por um Governo PSD/CDS-PP, embora admitindo introduzir-lhe um aperfeiçoamento relativo às Regiões Autónomas.

“Com as alterações introduzidas pelo Governo temos menos regras, mais discricionariedade, maior opacidade, e muito menos rigor na análise das PPP. Ora isto num Governo do PS todos temos razão para temer o pior”, alertou.