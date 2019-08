Já sobre a possibilidade avançada pelo Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica de o SNS poder entrar em rutura, Francisco Ramos considerou-a “francamente exagerada”.

“A nível de recursos humanos tem vindo a ser feito, já este ano, dois despachos globais de autorização, um de 850 profissionais em fevereiro e 1.400 agora e a abertura de concursos para médicos e dezenas de autorizações individuais para hospitais contemplando todas as profissões”, referiu.

O secretário de Estado recordou que o número de profissionais tem vindo a crescer e continuará a crescer porque as necessidades continuam a ser cada vez mais.

Mas esse reforço, acrescentou, deve ser feito com o “devido ritmo e calma” para dar oportunidade às pessoas para se integrarem.

O STSS refere em comunicado que a lista de contratações anunciada pelo Governo para dar reposta à capacidade que tinha sido afetada com a passagem para as 35 horas de trabalho semanal “abrange apenas a contratação de enfermeiros, assistentes operacionais e técnicos para os hospitais e unidades locais de saúde”.

“Os TSDT não estão contemplados no despacho do Ministério da Saúde que anunciou a contratação de 1.424 profissionais de saúde e o SNS não está livre de entrar em rutura”, afirma o comunicado assinado pelo presidente do sindicato, Luis Dupont.

O despacho conjunto do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, assinado na quinta-feira, permite que os hospitais possam, desde segunda-feira, dar início aos procedimentos necessários à celebração de contrato sem termo com 552 enfermeiros, 710 assistentes operacionais e 162 assistentes técnicos.

Esta é “a segunda autorização em bloco” do Governo para a contração de profissionais para os hospitais, depois de em fevereiro ter sido autorizada a contratação de 450 enfermeiros e cerca de 400 assistentes operacionais.