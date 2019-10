O líder do PCP falava aos jornalistas após receber na sede nacional dos comunistas, em Lisboa, uma comitiva socialista, liderada pelo seu homólogo e primeiro-ministro, António Costa, acompanhado pelo presidente e ainda líder parlamentar do PS, Carlos César, da secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, e do ainda secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Os socialistas chegaram à rua Soeiro Pereira Gomes pelas 16:07 e abandonaram o edifício às 17:48, dirigindo-se para a sede do BE para outro encontro exploratório, como os anteriores, com "Os Verdes", PAN e Livre. A reunião entre representantes do PS e do PCP durou cerca de hora e meia.

Jerónimo de Sousa voltou a rejeitar a necessidade de haver um documento bilateral escrito de entendimento, justificando a sua existência há quatro anos somente pela insistência do então presidente da República, Cavaco Silva.