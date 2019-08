O sindicato acusa também o Governo de usar as Forças Armadas e as forças de segurança “em proveito das empresas” associadas da Antram que, “comprovadamente, tem demonstrado desejar que a greve se mantenha por tempo indeterminado”.

Na lista de considerandos, o sindicato ressalva não nunca ter estado “interessado em prejudicar os portugueses” com a paralisação que decorria desde o dia 12, mas vinca que os motoristas “têm direito a lutar por condições de trabalho minimamente dignas”.

Por isso, refere o documento aprovado, os motoristas consideram “imperativo demonstrar à Antram que não irão abdicar do que é seu por direito”, apesar da desconvocação da greve para que possa realizar-se a reunião negocial a reunião que decorrerá na terça-feira, pelas 16:00, no Ministério das Infraestruturas e Habitação.

No sábado, a associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se para integrar um processo de mediação junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, afirmando ser convicção da “associação que um processo de mediação, realizado em clima de paz, poderá conduzir à solução do problema”.

De seguida, o porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, disse ver com agrado a disponibilidade da associação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja aceite.

A greve começou na segunda-feira, 12 de agosto, por tempo indeterminado, para reivindicar junto da Antram o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.

A paralisação foi inicialmente convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas (SIMM), mas este último desconvocou o protesto na quinta-feira à noite, após um encontro com a Antram sob mediação do Governo.

No final do primeiro dia de greve, o Governo decretou uma requisição civil, parcial e gradual, alegando incumprimento dos serviços mínimos que tinha determinado.

No sábado ao final do dia, o Ministério do Ambiente e Transição Energética disse que a requisição civil foi cumprida e os serviços mínimos “superados”, com o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação".

*Com agência Lusa

(Notícia atualizada às 21h16)