O grupo 1877 Team anunciou na plataforma Telegram um ataque cibernético contra oito páginas estatais são-tomenses, incluindo do Ministério da Educação e Ensino Superior, a Direção Geral dos Registos e Notariado e o Instituto de Inovação e Conhecimento.

Atualmente estas páginas exibem a mensagem: “As pessoas não devem ter medo dos seus governos. Os governos devem ter medo das suas pessoas”.

As páginas do Ministério da Justiça e do Sistema Nacional de Monitorização Florestal, que segundo o grupo também tinham sido alvo de ataque, já regressaram ao normal.

Desde domingo que o 1877 Team tem anunciado ataques a páginas governamentais das Honduras, Paquistão, Tailândia, Filipinas, Colômbia, Bolívia, Zimbabué, Equador, Indonésia, Venezuela e República Dominicana.

