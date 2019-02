“O objetivo deste apelo é constituir prova física, para mostrar os níveis de poluição que nos afeta. Essas provas acompanharão a ação popular que vamos apresentar no tribunal e têm também a finalidade de mostrar à delegação de deputados que nos visita na sexta-feira para que veja como é a vida real”, disse hoje à Lusa João Carlos Pereira, do grupo de moradores.

Na sexta-feira, pelas 15:00, deputados da comissão parlamentar de Ambiente visitam a Siderurgia Nacional no Seixal, no distrito de Setúbal, e reúnem-se com o presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Pires (CDU), com a Junta de Freguesia de Paio Pires e com o grupo Os Contaminados.

A este propósito, o grupo de moradores lançou um apelo na página do Facebook para que a população não lave as viaturas, recolha amostras de limalhas e pó negro e que as entregue até dia 14 de fevereiro na Sociedade Musical 05 de Outubro, para que a poluição que afeta a localidade seja visível.

Esta é uma ação importante, segundo João Carlos Pereira, porque a Siderurgia Nacional, detida pelo grupo espanhol Megasa, “já lavou todas as ruas” e no dia da visita “vai estar a trabalhar a 0,5%”.