A guarda costeira grega resgatou 75 migrantes numa área onde, no ano passado, ocorreu um dos piores naufrágios de migrantes no Mediterrâneo no ano passado, que fez centenas de mortos, anunciou hoje aquela entidade da Grécia.

As pessoas resgatadas estavam a bordo de um veleiro, a sudoeste da cidade costeira de Pylos, no Peloponeso, e serão levadas ao porto de Kalamata, informou a guarda costeira em comunicado. Nenhuma informação foi dada sobre a nacionalidade dos migrantes ou o seu ponto de partida. Em junho de 2023, uma traineira enferrujada e sobrecarregada que saía de Tobruk, na Líbia, afundou a sudoeste de Pilos. Estima-se que mais de 750 pessoas estivessem a bordo, das quais mais de 600 terão morrido. Dezenas destes migrantes apresentaram queixas contra a guarda costeira grega, alegando que demoraram horas a responder, apesar dos avisos da agência europeia de fronteiras Frontex e da ONG Alarm Phone.