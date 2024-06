De acordo com Frederico Morais, presidente do sindicato, a agressão à guarda prisional aconteceu pouco antes das 09:00 e motivou uma deslocação ao hospital, após ter sido atingida com uma joelhada na cara e com pontapés na barriga, tendo já tido alta.

O SNCGP contabilizou já este ano mais de uma dezena de agressões a guardas prisionais.