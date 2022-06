“Tais atos hostis contra o nosso país são capazes de causar certos problemas (…), mas não podem impedir a nossa diplomacia de continuar o seu trabalho”, disse o porta-voz do Kremlin (Presidência), Dmitri Peskov, citado pela agência francesa AFP.

Peskov disse que as ações do Ocidente “não poderão interferir significativamente com a continuação dos contactos” entre a Rússia e “países amigos como a Sérvia”, segundo a agência russa TASS.

A imprensa sérvia e fontes diplomáticas russas disseram que a visita de Lavrov à Sérvia foi cancelada porque a Bulgária, a Macedónia do Norte e o Montenegro recusaram-se a permitir que o avião do ministro russo sobrevoasse o seu espaço aéreo a caminho de Belgrado.

Lavrov é um dos altos funcionários russos alvo das sanções ocidentais impostas à Rússia pela sua invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Numa conferência de imprensa em Moscovo, Lavrov disse tratar-se de uma “decisão sem precedentes de alguns membros da NATO”.

Lavrov deveria visitar a Sérvia hoje e na terça-feira, para contactos com o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, com o seu homólogo Nikola Selakovic e com o patriarca da Igreja Ortodoxa Sérvia, Porfírio.

Vucic confirmou hoje que a visita foi cancelada, mas sem especificar os motivos.