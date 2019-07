O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Mousavi, disse à agência de notícias estatal IRNA que “os pretextos legais para a apreensão não são válidos” e que “a libertação do petroleiro é do interesse de todos os países” envolvidos.

A interceção do navio, que ocorreu a 4 de julho, contribuiu para o aumento do clima de tensão na região, enquanto o executivo de Trump continua a campanha de pressão máxima sobre o Irão.

A Marinha britânica revelou, na quinta-feira, que impediu que três navios paramilitares iranianos interrompessem a passagem de um petroleiro britânico pelo Estreito de Ormuz, a foz estreita do Golfo Pérsico.

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, disse no sábado que o Reino Unido facilitará a liberação do navio se o Irão fornecer garantias de que a embarcação não violará as sanções europeias.