A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde começou esta conferência de imprensa a elogiar o trabalho da comunicação social na transmissão de informação "fiável e credível" à população sobre o surto covid-19 — depois de dias em que a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Educação apelaram à não difusão de informação não confirmada sobre novos contágios, mortes, entre outras.

Em seguida, a responsável anunciou que após a formação necessária começaram hoje a trabalhar na Linha Saúde 24 — a linha de referência para todos aqueles que têm sintomas se informarem das medidas a tomar — foi reforçada com 112 profissionais.

"A linha telefónica SNS24 assume um papel fundamental oferecendo uma resposta de primeira linha a todos os portugueses. No entanto, todos sabemos que o acréscimo anormal e nunca acontecido na procura desta linha inerentes a uma situação epidémica sem igual tem provocado constrangimentos que não negamos e para os quais temos vindo a trabalhar numa resposta. Podemos anunciar que no dia de hoje, recebida a necessária formação, começaram a trabalhar na linha SNS24 mais 112 enfermeiros", anunciou Jamila Madeira.

Acrescentou ainda a Secretária de Estado Adjunta e da Saúde que "durante esta semana foi criado um algoritmo especificamente dedicado à covid-19 que permitiu agilizar o sistema de resposta", permitindo passar de 200 chamadas em simultâneo para 500 chamadas em simultâneo e hoje para 1200 chamadas em simultâneo e "estamos a trabalhar para chegar às 2000 chamadas simultâneas".

Em parceria com as operadoras, o Governo decidiu tornar a chamada para a Linha SNS24 gratuita durante todo o período do surto.

A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde anunciou que as autoridades estão a trabalhar com diversas ordens — enfermeiros, psicólogos, médicos — no sentido de diversificar a oferta de respostas a quem procura informações de saúde nesta altura.