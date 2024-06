“O movimento Hamas respondeu de forma muito positiva e com grande responsabilidade aos esforços da China para alcançar a unidade nacional palestiniana, mas, recentemente, o Presidente Mahmud Abbas recusou-se a participar na reunião alargada das fações prevista para hoje, o que levou ao respetivo cancelamento”, disse um dos líderes do grupo, Hussam Badran, num comunicado.

Badran sublinhou que Abbas não apresentou qualquer razão para cancelar a participação na reunião, que foi acordada após um encontro bilateral em Pequim, em abril, e encorajada por funcionários chineses, que defendem a criação de um Estado palestiniano como solução para o conflito com Israel.

A agência noticiosa oficial palestiniana Wafa informou que a Fatah (o partido de Abbas), que governa partes da Cisjordânia ocupada, está empenhada no diálogo e “está a trabalhar para completar todos os preparativos para proporcionar o clima adequado para o sucesso da mediação chinesa”.

As duas fações palestinianas estão em desacordo desde 2007, altura em que o Hamas expulsou as forças da Fatah da Faixa de Gaza, dissolveu o executivo conjunto e tomou o poder pela força, depois de ter vencido as eleições legislativas um ano antes.

Vários mediadores, entre os quais o Egito, Arábia Saudita, Qatar e Rússia, tentaram intervir para pôr fim à divisão que se arrasta desde então.

Uma das tentativas mais recentes foi em 2017, quando a Fatah e o Hamas anunciaram, com o Egito como mediador, um acordo segundo o qual a Autoridade Palestiniana retomaria o controlo de Gaza e seriam convocadas eleições legislativas e presidenciais, adiadas “sine die”.

Em março passado, Abbas procedeu a uma mudança no governo da ANP, no âmbito dos esforços para o reformar com um executivo tecnocrático que pudesse assumir o controlo da Faixa de Gaza uma vez terminada a guerra em curso entre Israel e o Hamas, desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita em solo israelita em outubro de 2023, que originou uma grave crise humanitária e mais de 37 mil mortos no pequeno enclave.

Esta reforma estrutural era uma das principais exigências dos Estados Unidos para que a Autoridade Palestiniana pudesse governar a Faixa de Gaza, embora não conste dos planos do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que recusa tal cenário.