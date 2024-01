Em comunicado, a Força Aérea brasileira indicou ter recebido um alerta pelo desaparecimento do aparelho no domingo e mobilizado um avião do esquadrão Pelicano de busca e salvamento.

A aeronave deverá voltar a sobrevoar a zona do desaparecimento hoje ao nascer do dia.

O canal de televisão Globo informou que a aeronave descolou do aeroporto executivo de Campo de Marte, em São Paulo, levando a bordo uma mulher de 45 anos, a filha, um amigo da família e o piloto.

De acordo com a Polícia Militar e com os bombeiros, a hipótese mais provável é o helicóptero ter caído antes de chegar ao destino em Ilhabela, no litoral.