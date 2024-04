Numa série de declarações, o Hezbollah disse ter atacado a localidade de Al Rahib e um grupo de soldados israelitas na área circundante com mísseis, seguindo-se outro ataque contra uma posição perto do quartel de Pranit.

As operações do grupo libanês estenderam-se a outras posições israelitas próximas da fronteira, em Khallet Wardah, Ruwaisat Al Alam — nas colinas libanesas ocupadas de Kfar Shuba — e Al Marj, onde alegadamente causaram “ferimentos confirmados”.

Numa das notas, o Hezbollah anunciou a morte de um dos seus combatentes, originário do sul do Líbano.

Segundo o grupo libanês aliado do Irão, estas ações fazem parte da sua resposta às operações que o Exército israelita lançou contra aldeias no sul do Líbano desde o início das hostilidades, em 08 de outubro, um dia após a eclosão da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas.

Estes são os piores confrontos desde o conflito travado entre o Estado israelita e o Hezbollah em 2006, aumentando a tensão na região, onde se temem hostilidades em várias frentes.