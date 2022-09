As autoridades sauditas prenderam um homem que afirmou ter viajado para a cidade sagrada muçulmana de Meca para realizar uma peregrinação Umrah — considerada a peregrinação menor, que pode ser realizada em qualquer altura do ano — em nome da Rainha Isabel II, conta o The Guardian.

O homem, um cidadão iemenita, publicou um vídeo nas redes sociais, na segunda-feira, na Grande Mesquita de Meca, o local mais sagrado do Islão — e onde os não-muçulmanos estão proibidos de entrar.

No vídeo, o homem ergueu uma faixa em que se pode ler "Umrah pela alma da Rainha Isabel II, pedimos a Deus que a aceite no céu e entre os justos".

As imagens foram amplamente divulgadas nos meios de comunicação e nas redes sociais sauditas, com os utilizadores do Twitter a pedirem a prisão do homem.

Devido ao sucedido, as forças de segurança da Grande Mesquita informaram que "prenderam um residente de nacionalidade iemenita que apareceu num vídeo com uma faixa dentro da Grande Mesquita, violando os regulamentos e instruções para a Umrah".

"Foi detido, foram tomadas medidas legais e foi encaminhado para o Ministério Público", referiram ainda.

A Arábia Saudita proíbe os peregrinos que se deslocam a Meca de carregarem bandeiras ou de entoarem slogans. Embora seja aceitável realizar a Umrah em nome de muçulmanos falecidos, isto não se aplica a não-muçulmanos, como é o caso da Rainha Isabel II.