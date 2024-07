"A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, com a colaboração da PSP de Coimbra, deteve, ontem, fora de flagrante delito, um homem, de 40 anos, pela presumível autoria de um crime de incêndio, explosões e outras condutas especialmente perigosas, ocorrido na madrugada de 16 de julho, na cidade de Coimbra", é referido em comunicado enviado às redações.

Segundo as autoridades, "o suspeito, presumivelmente com uso de chama direta, ateou fogo ao interior de um veículo automóvel estacionado na via pública, na Quinta de Dom João, que acabou por propagar-se a outros dois veículos automóveis".

"O incêndio não assumiu proporções mais gravosas devido à rápida e eficaz intervenção dos bombeiros voluntários de Coimbra", é explicado.

A PJ divulgou ainda que "o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de internamento em ala psiquiátrica em estabelecimento prisional".