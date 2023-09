A prisão ocorre logo depois da polémica relacionada com o beijo não consentido do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) a uma jogadora.

"Preso por agredir sexualmente uma repórter enquanto realizava um direto de televisão", informou a Polícia Nacional espanhola na rede social X (antigo Twitter), juntamente com um vídeo da detenção.

Desde uma recente reforma no Código Penal espanhol, todos os abusos sexuais podem ser considerados agressão sexual, um tipo pena que agrupa todos os tipos de violência sexual.

Este acontecimento sucedeu-se esta terça, quando a repórter Isa Balado comentava algumas prisões na capital espanhola, Madrid, e um jovem se aproximou dela por trás e apalpou-lhe as nádegas, segundo as imagens do programa "En boca de todos", do canal de televisão Cuatro, do grupo Mediaset.

O jovem ficou depois ao lado dela, a incomodar o direto, até que o apresentador do programa pergunta incrédulo à repórter: "ele acabou de te tocar nas nádegas?".

"Sim", responde ela, antes de se dirigir para perto do jovem: "Por muito que queiras saber de que canal somos, não tens que me tocar nas nádegas”

O jovem nega ter feito isso, mas antes de sair acaricia ainda os cabelos da jornalista, como se pode ver no vídeo.

A ministra da Igualdade espanhola, Irene Montero, escreveu na rede social X (antigo Twitter) que: "os toques não consensuais são violência sexual e dizemos chega à impunidade".

Dos estúdios Mediaset, os responsáveis ​​pelo programa contactaram a Polícia Nacional Espanhola para notificar o ataque e os agentes apareceram no local em poucos minutos.

A polícia vai agora proceder à análise das imagens e recolher depoimentos de ambos, podendo o detido ser acusado de agressão sexual por tocar indesejadamente a jornalista em direto.

Diego Losada, outro dos apresentadores do programa, publicou nas redes sociais momentos depois que: “O personagem já está preso. Que recaia sobre ele todo o peso da lei e que todos saibam que atos como este não podem ficar impunes. Que boa profissional é a Isa Balado. Todo o meu apoio, colega".