“Na sequência de um alerta recebido pelas 07:51, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para a presença de um corpo na praia de Canide Norte, foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro. Para o local deslocaram-se também elementos dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões e do INEM”, refere a Marinha no comunicado.

De acordo com a mesma nota, à chegada ao local das autoridades confirmou-se a presença do corpo, “tendo o óbito sido declarado no local pelos elementos do INEM”.

“O corpo foi posteriormente removido do areal e transportado para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto pelos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, conforme indicado pela Procuradora do Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O Comando-local da Polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência”, adianta ainda o comunicado.