De acordo com a CNN, a pequena explosão não fez nenhum ferido para além do próprio bombista.

Um explosivo terá sido detonado numa rua perto da embaixada dos Estaos Unidos em Pequim, na China, conta a CNN que cita um porta-voz da embaixada.

No local da explosão, conta o jornal norte-americano, ainda se podem ver alguns estilhaços. O incidente ocorreu às 13h00, hora local.

De acordo com o porta-voz a única pessoa que ficou ferida no incidente foi o indivíduo que detonou o explosivo. No entanto não se sabe nenhum pormenor acerca da sua condição. No entanto, a CNBC afirma que a polícia chinesa terá identificado o suspeito como um homem de 26 anos residente na Mongólia, mas sem avançar com mais detalhes.