O presidente da Cruz Vermelha, Francisco George, destaca que o novo Centro apostou em sistemas que permitem fazer o acompanhamento de doentes em casa e possibilitam ao próprio doente fazer um controlo constante dos seus indicadores e do estado de saúde.

Francisco George recorda que o hospital da Cruz Vermelha é o único de dimensão privada em Portugal com vocação para trabalhar sem fins lucrativos, além de não ser inteiramente privado, já que a sociedade gestora tem a participação de 45% do Estado. Todos os resultados positivos da atividade da Cruz Vermelha têm o propósito de ser aplicados em missões humanitárias.

O “Heart Center” (Centro do Coração), que abre portas na sexta-feira, significou um investimento de cerca de 10 milhões de euros e é apresentado por Francisco George como um “centro especializado que trata de forma muito inovadora todos os problemas que dizem respeito ao coração”.

Em declarações à agência Lusa, o responsável da Cruz Vermelha indica que o hospital passa a ter uma resposta ampla para qualquer problema cardiovascular, com “métodos inovadores, de última geração, e apoiados por equipamentos de ponta”, com os tratamentos e as intervenções a serem minimamente invasivos.