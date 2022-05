A área covid-19 do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), no Porto, está "totalmente ocupada", motivo pelo qual será definido nos próximos dias se se aumenta este espaço para outras enfermarias, avançou hoje o presidente do conselho de administração.

Unidade de cuidados intensivos do Hospital de São João, hospital que enfrentou a pandemia de covid-19, Porto, 18 de maio de 2021. JOSÉ COELHO/LUSA