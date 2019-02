Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

No carnaval de Torres Vedras, alguém levou a mal e uma escultura da “Nossa Senhora da Bola” foi retirada do Monumento ao Carnaval, a instalação artística todos os anos montada no centro da cidade. A paróquia da cidade de Torres Vedras manifestou-se ofendida com a presença da imagem no monumento e solicitou a remoção. O autor, Bruno Melo, critica as “situações extremas de pressão que em pleno século XXI não têm qualquer sentido”.