“Trata-se de duas famílias, sendo que uma arranjou solução por meios próprios e a outra foi acolhida pelo senhorio noutra habitação”, relatou a fonte da autarquia portuense.

O alerta foi dado pelas 16:24 para um incêndio no Restaurante República dos Cachorros, na Praça dos Poveiros, e que foi combatido pelo Regimento de Sapadores Bombeiros, tendo sido dado como em rescaldo cerca das 19:00.

A situação obrigou ao corte ao trânsito de várias ruas na baixa da cidade, designadamente na Rua do Campinho, na Rua D. João IV com a Rua de Santo Ildefonso e Rua da Alegria com a Rua Formosa”, lê-se na página da autarquia no Facebook, que informa ainda que a situação está a ser monitorizada pela Polícia Municipal e pela PSP.

O incêndio teve origem na conduta de exaustão do restaurante não se registando vítimas, acrescenta o comunicado da autarquia.

Segundo a página da Proteção Civil, pelas 19:10 mantinham-se no local 28 operacionais e oito viaturas.

(Notícia atualizada às 19h17)