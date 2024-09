Um incêndio que lavra desde as 12h35, em zona de mato, em Silvares, no concelho do Fundão, mobilizava 230 operacionais, apoiados por 57 viaturas terrestres e 12 meios aéreos, às 16h00, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, em declarações à agência Lusa, o fogo mantém-se ativo e não há habitações em perigo.

De acordo com o Comando Sub-regional Beiras e Serra da Estrela, as condições para o combate ao incêndio não são as mais favoráveis, uma vez que “há vento e o terreno no local é acidentado”.

Para a ocorrência na vila do Silvares, no distrito de Castelo Branco, estavam mobilizados às 15h30, segundo fonte do Comando Sub-regional Beiras e Serra da Estrela, 221 operacionais, apoiados por 56 viaturas e nove meios aéreos.

