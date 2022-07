As temperaturas máximas vão oscilar entre 42 graus Celsius em Évora e 24º no Porto e em Aveiro. Na Madeira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade nas vertentes norte das ilhas da Madeira e do Porto Santo, com as temperaturas máximas a variarem entre 27º e 24º. Nos Açores, o céu vai estar muito nublado com abertas, com as máximas entre os 24º de Santa Cruz das Flores e os 22º de Angra do Heroísmo.