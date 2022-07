Apesar de se prever uma descida de temperatura no litoral oeste, este será um domingo muito quente. O céu andará nublado em algumas zonas do litoral, mas de resto conte com um domingo sem nuvens, muito sol e vento por vezes forte nas terras altas.

As temperaturas mais alas registam-se em Évora (42º graus) , Beja e Castelo Branco (41 graus). Portalegre chega aos 39º graus e em Lisboa, Setúbal e Santarém as máximas vão oscilar entre os 37 e os 38 graus.

A Norte, especial atenção em Bragança (37º graus), Braga (36º graus), Vila Real (38º graus), Viseu (37º graus) e na Guarda (35º graus). No Porto e em Aveiro, as máximas rondarão os 24º graus.

Mais a sul, no Algarve, conte com temperaturas máximas de 34º graus para Faro e 32º graus para Sagres.

Para fazer face ao calor deve:

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje oito distritos do interior e a ilha da Madeira sob aviso laranja devido ao calor.

Os avisos de hoje correspondem a metade dos que estiveram em laranja no sábado, dado o IPMA prever uma descida na temperatura máxima no litoral oeste.

Esta “trégua” no calor no litoral antecede uma nova subida da temperatura nos próximos dias, que levou o Governo a declarar a situação de contingência entre segunda e sexta-feira, devido ao aumento do perigo de incêndios.

O aumento desse risco levou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, a cancelarem deslocações aos Estados Unidos e a Moçambique, respetivamente, para acompanharem a situação dos incêndios em Portugal.

Em declarações à imprensa, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse que “mais de 50% dos incêndios que ocorreram até agora" tiveram origem devido a situações de negligência, pelo que deixa o apelo: “Não usar o fogo e não usar máquinas nos trabalhos agrícolas ou florestais é o mais importante contributo que podem dar aos bombeiros portugueses e que podem dar para a nossa segurança coletiva”.

Sob aviso laranja estão hoje os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, bem como as Regiões Montanhosas na Madeira.

O aviso amarelo é válido para Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal e Faro, e ainda para a Costa Norte e a Costa Sul da Madeira.

Na escala de avisos do IPMA, que tem o vermelho como o mais grave, o laranja refere-se a uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”.

O amarelo avisa para uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

O IPMA prevê para este domingo de verão tempo quente com céu pouco nublado ou limpo e vento por vezes forte nas terras altas.

As temperaturas máximas vão oscilar entre 42 graus Celsius em Évora e 24º no Porto e em Aveiro.

Na Madeira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade nas vertentes norte das ilhas da Madeira e do Porto Santo, com as temperaturas máximas a variarem entre 27º e 24º.

Nos Açores, o céu vai estar muito nublado com abertas, com as máximas entre os 24º de Santa Cruz das Flores e os 22º de Angra do Heroísmo.