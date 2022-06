O fogo deflagrou pouco depois das 15:00 em “povoamento florestal”, junto à localidade de Carvalhosas, freguesia de Torres do Mondego, distrito de Coimbra, e chegou a ser combatido por mais de 130 operacionais, com apoio de cinco meios aéreos.

Contudo, às 18:45, de acordo com a página da internet da ANEPC, estavam no local 114 elementos das organizações de socorro, com 34 viaturas e já sem intervenção de meios aéreos.

Ao longo da tarde, as chamas avançaram numa zona montanhosa de “difícil acesso”, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Às 17:00, o fogo estava ser combatido por 120 operacionais, apoiados por 27 viaturas e cinco meios aéreos.

[Notícia atualizada às 19:14]