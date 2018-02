O protesto decorreu em Lagares da Beira, em frente às instalações da incubadora BLC3, de onde foi emitido o programa televisivo "Prós e Contras", dedicado à floresta e aos incêndios, em que participou o ministro Adjunto Pedro Siza Vieira, que recebeu uma delegação dos lesados.

"Queremos ajudas no terreno, porque fala-se em milhões e os milhões, na realidade, não existem e as pessoas estão a precisar de ajuda nesta situação de calamidade", disse Nuno Pereira, do Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM), que criticou a diferença de tratamento relativamente aos lesados do fogo de Pedrógão Grande.

Segundo Nuno Pereira, os únicos apoios que chegaram até ao momento àquela região do interior do distrito de Coimbra foram os simplificados, até cinco mil euros, "que vieram com milhões de cortes, que ninguém sabe como foram feitos e com que critérios".

"Neste momento não há nada de construção adjudicado e, quatro meses depois, já podiam estar muitas casas em reconstrução", disse este produtor agrícola e florestal, que lamentou o facto de no setor florestal também "não existir nada".

Em suma, e de acordo com Nuno Pereira, no terreno estão "pouco mais de 30 milhões de euros anunciados pelo ministro da Agricultura, que foram dados nos pedidos simplificados".