Portugal vai ter de suspender a venda e cancelar autorizações de medicamentos genéricos testados pelo laboratório Synapse Labs, na Índia, após uma recomendação hoje feita nesse sentido pela Comissão Europeia aos Estados-membros da União Europeia (UE).

A lista, para Portugal, inclui mais de 100 medicamentos de farmacêuticas como a Generis e a Sandoz, que terão se ser retirados ou cuja comercialização não deverá ser autorizada, tendo a decisão sido tomada pelo executivo comunitário após uma recomendação da Agência Europeia dos Medicamentos (EMA, na sigla inglesa).

Em comunicado enviado às redações, o Infarmed adianta que "determinará a suspensão dos medicamentos que não são críticos ao mercado nacional e em que existem alternativas para os cidadãos".

Assim, "serão mantidos no mercado os medicamentos de acordo com a sua relevância terapêutica e necessidade médica e caso já tenha sido comprovada a bioequivalência".

É ainda referido que "a decisão incluiu 112 medicamentos em Portugal, embora nem todos se encontrem comercializados. Destes 112, sete devem manter a autorização de introdução no mercado". "Dos restantes, 43 estão comercializados, tendo dois a situação entretanto regularizada".

"Considerando a criticidade e de forma a garantir o normal abastecimento dos medicamentos no nosso país", é explicado que "oito medicamentos continuarão a ser comercializadas em Portugal, correspondendo a quatro substâncias ativas. A lista destes medicamentos será divulgada no website do Infarmed".

O Infarmed frisa ainda que "a análise de risco não evidenciou existir qualquer falta de qualidade, segurança ou eficácia destes medicamentos", pelo que "os utentes que se encontrem a tomar estes medicamentos devem continuar os seus tratamentos".