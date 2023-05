Para fazer esta comparação recorreu-se apenas às grandes superfícies comerciais que têm lojas online e que, por esse motivo, permitem comprar o preço dos seus produtos. Não se fugiu a marcas nem promoções, já que a lógica foi mesmo escolher os produtos mais baratos disponíveis, em quantidades equivalentes — note-se, contudo, que há ingredientes considerados na lista que não vão ser usados na totalidade comprada. Por outro lado, não estão aqui previstas taxas de entrega, pois há sempre a possibilidade de uma deslocação "in loco" ao supermercado que mais lhe convém.

Continente — 10,94€

Farinha Continente tipo 55 (1 kg) — 0,85€

Manteiga Continente (250g) — 1,97€

Banha Continente (230g) — 0,89€

Leite Continente Meio Gordo (1l) — 0,81€

Ovos de Solo classe M Continente (meia dúzia) — 1,31€

Estragão Margão (5g) — 1,49€

Queijo cheddar Continente (150g) — 1,68€

Espinafres Continente (750 g) — 1,13€

Feijão manteiga cozido Continente (420g) — 0,84€

Pingo Doce — 10,96€

Farinha Pingo Doce tipo 55 (1 kg) — 0,75€

Manteiga Gresso (250g) — 1,97€

Banha Pingo Doce (230g) — 0,89€

Leite Pingo Doce Meio Gordo (1l) — 0,81€

Ovos de Solo Classe M Pindo Doce (meia dúzia) — 1,31€

Estragão Molhinho do Campo (20g) — 1,49€

Queijo cheddar Pingo Doce (150g) — 1,40€

Espinafres Pingo Doce (200 g) — 1,50€

Feijão manteiga cozido Pingo Doce (420g) — 0,84€

Auchan — 11,24€

Farinha Nacional sem fermento (1 kg) — 1,04€

Manteiga Auchan (250g) — 1,88€

Banha Auchan (230g) — 0,89€

Leite Auchan Meio Gordo (1l) — 0,84€

Ovos Polegar classe M (meia dúzia) — 1,22€

Estragão Auchan (6g) — 1,29€

Queijo cheddar Auchan (150g) — 1,41€

Espinafres Auchan (300 g) — 1,88€

Feijão manteiga cozido Polegar (400g) — 0,79€

El Corte Inglés — 15,34€

Farinha Nacional sem fermento (1 kg) — 1,39€

Manteiga Valformoso (250g) — 1,97€

Banha Izidoro (230g) — 2,00€

Leite Mimosa Meio Gordo (1l) — 0,88€

Ovos Quinta do Prado Amarelo (meia dúzia) — 1,83€

Estragão Margão (5g) — 1,99€

Queijo cheddar (150g) — 2,69€

Espinafres (250 g) — 1,78€

Feijão manteiga cozido Cister (425g) — 0,81€

Receita

Para a massa

125g de farinha

Sal

25g de manteiga

25g de banha (ou outro ingrediente semelhante)

2 colheres de sopa de leite

Para o recheio

125ml de leite

175ml de creme de leite

2 ovos médios

1 colher de sopa de estragão fresco picado

Sal e pimenta

100g gramas de queijo cheddar ralado

180g de espinafres cozidos

60g de feijão ou soja cozida

A receita da quiche da coroação de Carlos III foi partilhada nas redes sociais da Família Real britânica e pode ser encontrada no vídeo abaixo.

De recordar que nesta rubrica se resumem também as notícias da inflação e do preço dos alimentos.

Pedidos de ajuda alimentar:

Os pedidos de ajuda ao Banco Alimentar nos primeiros quatro meses do ano quase duplicaram face a 2022, disse a presidente do organismo, manifestando-se preocupada por nada estar a ser feito para combater a pobreza estrutural.

Em entrevista à agência Lusa a propósito da campanha de recolha de alimentos, que decorre este fim de semana, Isabel Jonet disse que, até 20 de abril, o Banco Alimentar Contra a Fome (BA) recebeu 3.330 novos pedidos de ajuda, o que representa um aumento de 93% em relação ao mesmo período de 2022, quando tinham chegado 1.725 pedidos.

“Nos quatro primeiros meses de 2023, aquilo que se verifica é que há um acréscimo muito substancial dos pedidos e esse acréscimo vem sobretudo de pessoas que têm um trabalho”, adiantou a presidente do BA.

De acordo com a responsável, os pedidos de ajuda vêm, sobretudo, de pessoas de nacionalidade portuguesa (63%), registando-se 27% de pedidos feitos por cidadãos brasileiros.

Inflação a cair:

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) baixou para 5,7% em abril, menos 1,7 pontos percentuais que em março, segundo a estimativa rápida avançada no final de abril pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, “tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 5,7% em abril de 2023, taxa inferior em 1,7 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior”.

Quanto ao indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 6,6% em abril (7,0% no mês anterior).

O INE acrescenta que a taxa de variação média nos últimos 12 meses foi de e 8,6% (8,7% no mês anterior).

As contas do BCE:

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje subir as três taxas de juro diretoras em 25 pontos base, um abrandamento em relação aos aumentos anteriores.

No comunicado divulgado após a sua reunião de política monetária, o BCE refere que "a inflação ainda está bastante elevada", apesar de ter recuado nos últimos meses.