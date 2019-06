A iniciativa, que conta com o apoio da Sociedade Portuguesa de Diabetologia e da Federação Portuguesa das Associações de Pessoas com Diabetes, traduz-se no texto de um projeto de lei que, assim que recolher as 20 mil assinaturas necessárias, será admitido para discussão e votação no parlamento.

Os promotores da iniciativa referem que até ao final deste ano cessa o despacho, criado no âmbito do Programa Nacional para a Diabetes, que promove o acesso ao tratamento com bombas de insulina para as crianças e jovens até aos 18 anos.

Tendo em conta o término deste despacho e as suas limitações, a associação Diab(r)etes, em conjunto com mais 14 associações de pessoas com diabetes, lançou esta iniciativa que “pretende não só manter o acesso às bombas de insulina para as crianças e jovens até 18 anos, mas também alargar este acesso a todas as pessoas com diabetes tipo 1 que tenham indicação para usar bomba de insulina, independentemente da idade”.

O documento defende que a estratégia de Acesso a Tratamento com Dispositivos de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina (PSCI) – conhecidos como bombas de insulina - deve assegurar que, até ao final de 2022, todos os diabéticos inscritos para tratamento na Plataforma PSCI da Direção-Geral da Saúde sejam abrangidos pela atribuição deste dispositivo, independentemente da idade.